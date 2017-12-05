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Цього року поліція розслідувала близько 2 млн кримінальних справ

Цього року поліція розслідувала близько 2 млн кримінальних справ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. З початку цього року слідчі Національної поліції розслідували близько 2 млн кримінальних проваджень, з яких 803 тис. вже завершені. Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook Національна поліція України, про це заявив заступник глави НПУ-начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад, передає УНН.

“У 2017 році слідчі Нацполіції розслідували майже 2 мільйона кримінальних проваджень. Це на 10% більше, ніж у 2016 році. У 803 тисячах проваджень розслідування вже завершено”, — сказав Невгад.

За його словами, аналіз роботи слідчих поліції у 2017 році показує позитивну динаміку розслідування кримінальних проваджень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рівень довіри до поліції на сьогодні становить 42% - А.Аваков

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