В этом году полиция расследовала около 2 млн уголовных дел

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4508 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 17093 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 97061 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109616 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130048 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106357 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108021 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113207 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117416 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Актуальное
В этом году полиция расследовала около 2 млн уголовных дел

В этом году полиция расследовала около 2 млн уголовных дел

Киев  •  УНН

 • 8632 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. С начала этого года следователи Национальной полиции расследовали около 2 млн уголовных производств, из которых 803 тыс. уже завершены. Как сообщает на своей странице в Facebook Национальная полиция Украина, об этом заявил заместитель главы НПУ-начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, передает УНН.

"В 2017 году следователи Нацполиции расследовали почти 2 млн уголовных производств. Это на 10% больше, чем в 2016 году. В 803 тысячах производств расследование уже завершено", - сказал Невгад.

По его словам, анализ работы следственных полиции в 2017 году показывает положительную динамику расследования уголовных производств.

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