В этом году полиция расследовала около 2 млн уголовных дел
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. С начала этого года следователи Национальной полиции расследовали около 2 млн уголовных производств, из которых 803 тыс. уже завершены. Как сообщает на своей странице в Facebook Национальная полиция Украина, об этом заявил заместитель главы НПУ-начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, передает УНН.
"В 2017 году следователи Нацполиции расследовали почти 2 млн уголовных производств. Это на 10% больше, чем в 2016 году. В 803 тысячах производств расследование уже завершено", - сказал Невгад.
По его словам, анализ работы следственных полиции в 2017 году показывает положительную динамику расследования уголовных производств.
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