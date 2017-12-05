В этом году полиция расследовала около 2 млн уголовных дел

"В 2017 году следователи Нацполиции расследовали почти 2 млн уголовных производств. Это на 10% больше, чем в 2016 году. В 803 тысячах производств расследование уже завершено", - сказал Невгад.

По его словам, анализ работы следственных полиции в 2017 году показывает положительную динамику расследования уголовных производств.

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