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Цього року планується приватизувати 5 державних шахт

Цього року планується приватизувати 5 державних шахт

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Цього року Фонд Державного майна України виставить на приватизацію близько п'яти державних шахт, серед яких Державне підприємство “Вугільна компанія “Краснолиманська”. Про це на сьогоднішній прес-конференції повідомив Голова Фонду державного майна Україні Ігор Білоус, передає кореспондент УНН.

“Дійсно зараз є буквально кілька об’єктів, їх не більше п’яти, які на даний момент готуються (до приватизації — ред.) — тобто збираються всі документи, визначається хто буде здійснювати продаж, чи регіональний, чи центральний апарат і дійсно до кінця року ми хотіли би здійснити кілька таких продажів”, — сказав І.Білоус, відповідаючи на питання, чи готуються до приватизації державні шахти.

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“Знаю точно, що готується "Краснолиманська“ (шахта — ред.) і ще декілька підприємств”, — додав І.Білоус.

Він додав, що державні шахти — це, як правило, об’єкти економічно обтяжені і тому кількість шахт, які готуються до приватизації не така велика “як нам би того хотілося”.

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