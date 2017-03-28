В этом году планируется приватизировать 5 государственных шахт

"Действительно сейчас буквально несколько объектов, их не более пяти, которые на данный момент готовятся (к приватизации - ред.) - то есть собираются все документы, определяется кто будет осуществлять продажу, или региональный, или центральный аппарат и действительно до конца года мы хотели бы сделать несколько таких продаж", - сказал И.Билоус, отвечая на вопрос, готовятся ли к приватизации государственные шахты.

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"Знаю точно, что готовится "Краснолиманская" (шахта - ред.) И еще несколько предприятий", - добавил И.Билоус.

Он добавил, что государственные шахты - это, как правило, объекты экономически обремененные и поэтому количество шахт, готовящихся к приватизации не такая большая "как нам бы того хотелось".