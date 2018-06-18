Цього року не виключено продаж кількох підприємств у межах великої приватизації - Нефьодов

"Дуже сподіваюся, що цього року ми (перших - ред.) декілька конкурсів ще побачимо. Я переконаний, якщо постаратися, то можна (приватизувати кілька об'єктів з 22 великих державних підприємств великої приватизації - ред.)", - сказав Нефьодов.

За словами першого заступника міністра, наразі завершується процес оцінки щодо "Центренерго". І як тільки, уточнив посадовець, цей процес з оцінки підприємства буде завершений, його має розглянути й затвердити уряд. "І відповідно може розпочатися конкурс", - зазначив він.

Щодо решти підприємств, за його словами, мають розпочатися конкурси на інвестиційних радників.

Нефьодов нагадав, що у Державному бюджеті закладені доходи від приватизації у 22,5 млрд грн.

"Але ця сума традиційно не виконується. Вона виконується на кілька відсотків кожного року. Тому, на жаль, ми кажемо не про те, як її повністю виконати, ми кажемо про те, давайте вже припинемо про цю кляту приватизацію розмовляти і її нарешті розпочати", - резюмував він.

Нагадаємо, названо перший об'єкт великої приватизації.

Як повідомляв УНН, Фонд держмайна запустив велику приватизацію.