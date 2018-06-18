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В этом году не исключена продажа нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов

В этом году не исключена продажа нескольких предприятий в рамках большой приватизации - Нефедов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. К концу 2018 года могут произойти несколько конкурсов по продаже объектов большой приватизации, куда вошли 22 крупных государственных предприятия. Об этом сообщил УНН первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Очень надеюсь, что в этом году мы (первых - ред.) несколько конкурсов еще увидим. Я убежден, если постараться, то можно (приватизировать несколько объектов из 22 большых государственных предприятий большой приватизации - ред.)", - сказал Нефедов.

По словам первого заместителя министра, сейчас завершается процесс оценки по "Центрэнерго". И как только, уточнил чиновник, этот процесс оценки предприятия будет завершен, его должен рассмотреть и утвердить правительство. "И соответственно может начаться конкурс", - отметил он.

Что касается остальных предприятий, по его словам, должны начаться конкурсы на инвестиционных советников.

Нефедов напомнил, что в Государственном бюджете заложены доходы от приватизации в 22,5 млрд грн.

"Но эта сумма традиционно не выполняется. Она выполняется на несколько процентов каждый год. Поэтому, к сожалению, мы говорим не о том, как ее полностью выполнить, мы говорим о том, давайте уже перестанем об этой проклятой приватизации разговаривать и ее наконец начать", - резюмировал он.

Напомним, назван первый объект большой приватизации.

Как сообщал УНН, Фонд госимущества запустил большую приватизацию.

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