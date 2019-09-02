Цього ранку бойовики здійснили обстріл Водяного - штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Українська сторона СЦКК повідомляє про неприпустимий факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків на території ОРДЛО, пише УНН з посиланням на пресцентр Операції об’єднаних сил.
“Сьогодні, 2 вересня, в період з 06.10 год. до 06.50 год. противник здійснив обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Ужівка, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (6 мін) та міномети 120-го калібру (18 мін)”, — вказано у повідомленні.
У штабі ООС також додали: “Зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їх найманців щодо подальшого загострення ситуації, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей”.
Нагадуємо, бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є загиблий.