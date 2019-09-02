Этим утром боевики совершили обстрел Водяного - штаб ООС

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 19060 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115049 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125822 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117193 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122599 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126726 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151796 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150862 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 10177 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украинская сторона СЦКК сообщает о недопустимом факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков на территории ОРДЛО, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

“Сегодня, 2 сентября, в период с 06.10 ч. в 06.50 ч. противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное. Установлено, что огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Ужовка, применив при этом минометы 82-го калибра (6 мин) и минометы 120-го калибра (18 мин)”, — указано в сообщении.

В штабе ООС также добавили: “Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению ситуации, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей”.

Напоминаем, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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