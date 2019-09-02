Этим утром боевики совершили обстрел Водяного - штаб ООС

“Сегодня, 2 сентября, в период с 06.10 ч. в 06.50 ч. противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное. Установлено, что огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Ужовка, применив при этом минометы 82-го калибра (6 мин) и минометы 120-го калибра (18 мин)”, — указано в сообщении.

В штабе ООС также добавили: “Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению ситуации, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей”.

Напоминаем, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший.