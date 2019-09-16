Цього пленарного тижня Рада має ратифікувати угоди щодо деофшоризації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Цього пленарного тижня Верховна Рада України має ратифікувати угоди щодо деофшоризації. Про це заявила представник КМУ у парламенті Ірина Верещук під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Програма дій уряду включатиме такий інструмент (як деофшоризацію — ред.). Міждержавні угоди, які потребують ратифікації у стінах парламенту, які стосуються деофшоризації, — йдеться про Туреччину, Кіпр, США. Це дуже важливо. Цього разу рука не здригнеться, і проекти змін до Бюджетного кодексу, які стосуються виконання таких ратифікаційних угод, уже є внесені як законопроект на цей пленарний тиждень”, — зазначила Верещук.
При цьому вона додала, що проекти відповідних угод давно перебували в парламенті, втім попередня влада не змогла і не захотіла ухвалити їх.
Також вона зазначила, що законопроект щодо податку на виведений капітал ще опрацьовується в парламенті й обов’язково буде внесений до сесійної зали.
Нагадаємо, 5 липня ще попередній Кабмін схвалив проект закону щодо деофшоризації та захисту прав споживачів у сфері надання житлово-комунальних послуг.