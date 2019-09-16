На этой пленарной неделе Рада должна ратифицировать соглашения о деофшоризации
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. На этой пленарной неделе Верховная Рада Украины должна ратифицировать соглашения по деофшоризацию. Об этом заявила представитель КМУ в парламенте Ирина Верещук во время брифинга после Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
“Программа действий правительства будет включать такой инструмент (как деофшоризацию — ред.). Межгосударственные соглашения, которые нуждаются в ратификации в стенах парламента, которые касаются деофшоризации, — говорится о Турции, Кипре, США. Это очень важно. На этот раз рука не дрогнет, и проекты изменений в Бюджетный кодекс, которые касаются выполнения таких ратификационных соглашений, уже есть внесенные в качестве законопроекта на этой пленарной неделе”, — отметила Верещук.
При этом она добавила, что проекты соответствующих соглашений давно находились в парламенте, впрочем предыдущая власть не смогла и не захотела принять их.
Также она отметила, что законопроект о налоге на выведенный капитал еще прорабатывается в парламенте и обязательно будет внесен в сессионный зал.
Напомним, 5 июля еще предыдущий Кабмин одобрил проект закона о деофшоризации и защите прав потребителей в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.