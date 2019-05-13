Цього місяця Україна віддасть 35,5 млрд гривень по боргах

"За січень-квітень ми віддали 33,5 млрд грн по боргах і зобов'язаннях, в травні ми маємо віддати і віддамо, кошти на це є, 35,5 млрд грн", - зазначив Кубів.



За його словами, згідно з прогнозом МЕРТ, зростання ВВП у першому кварталі цього року складе близько 2,2%, а середня зарплата наразі становить 381 долар, що відповідає рівню 2013 року.



При цьому він додав, що наразі також є стабільним курс валют.



Нагадаємо, за даними Рахункової палати, план надходжень загального фонду державного бюджету не виконано на 35 млрд грн, або 10,8%.