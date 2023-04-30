ЦНС: на окупованих територіях Луганщини гуманітарна криза, жителям не дають медикаменти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В тимчасово окупованих районах Луганщини загострюється гуманітарна криза, через те, що більшість медикаментів йдуть на потреби росіян. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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"Після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів – цивільне населення не може отримати медичні послуги.
Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів", - зазначають у ЦНС.
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Також у Центрі спротиву додали, що разом з тим суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності.
"Разом зі зростанням цін – зростає безробіття", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти облаштовують військові шпиталі на територіях міських лікарень у Луганській області для надання медичної допомоги своїм пораненим.