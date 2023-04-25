На Луганщині окупанти розгортають військові шпиталі на територіях міських лікарень — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. російські окупанти облаштовують військові шпиталі на територіях міських лікарень у Луганській області для надання медичної допомоги своїм пораненим, про це повідомили у Генштабі, передає УНН.
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"Для надання медичної допомоги своїм пораненим, російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, у місті Хрустальний, окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні", - розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.
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