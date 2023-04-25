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На Луганщині окупанти розгортають військові шпиталі на територіях міських лікарень — Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. російські окупанти облаштовують військові шпиталі на територіях міських лікарень у Луганській області для надання медичної допомоги своїм пораненим, про це повідомили у Генштабі, передає УНН.

Цитата

"Для надання медичної допомоги своїм пораненим, російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, у місті Хрустальний, окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні", - розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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