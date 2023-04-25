На Луганщине оккупанты разворачивают военные госпитали на территориях городских больниц - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. российские оккупанты обустраивают военные госпитали на территориях городских больниц в Луганской области для оказания медицинской помощи своим раненым, об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.
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"Для оказания медицинской помощи своим раненым, российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области. В частности, в городе Хрустальный, оккупанты развернули военный госпиталь на территории городской больницы", - рассказали в Генеральном штабе ВСУ.
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