ТСК засудила пропозицію Кубракова повернути "неефективного" Лещенка знов у Наглядову Раду УЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Члени Тимчасової слідчої комісії ВР з питань оцінки критичного стану "Укрзалізниці" засудили пропозиції міністра інфраструктури Олександра Кубракова "повернути" Сергія Лещенка до складу Наглядової ради підприємства, передає УНН.
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Своє обурення члени комісії висловили заступнику міністру інфраструктури сьогодні, у ході засідання ТСК. Вони нагадали , що уряд має погоджувати кадрові питання із членами комісії. Відповідне рішення ТСК схвалила 30 квітня 2021 року.
Втім, у міністерстві вирішили повернути Лещенка до складу Наглядової ради, не узгодивши це із членами комітету.
"Призначення членів Наглядової ради відбувається відповідно до рішення КМУ. Міністерство інфраструктури має повне право подати таку пропозицію, як рекомендацію", - заявив заступник Курбакова, додаючи, що не готовий коментувати відповідне рішення ТСК.
Рішення Курбакова розкритикувала також голова ТСК Юлія Гришина.
"Якщо ви не будете робити кадрові зміни, якщо ви будете залишати усіх тих, хто привів УЗ до такого стану, якщо ви будете повертати людей, які вже показали себе, у наглядову раду, то ваша команда не покаже результат. І ми цього не допустимо. Не будуть люди, які повинні сидіти в тюрмі, управляти УЗ", - заявила Гришина.
У контексті
У минулому році “УЗ” отримала рекордний збиток — 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн — втрати на вантажних перевезеннях. У січні в ВР була створена ТСК, яку очолила Юлія Гришина.
9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.
За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, окрім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.