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ВСК осудила предложение Кубракова вернуть "неэффективного" Лещенко снова в Наблюдательный Совет УЗ

ВСК осудила предложение Кубракова вернуть "неэффективного" Лещенко снова в Наблюдательный Совет УЗ

Киев  •  УНН

 • 17576 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Члены Временной следственной комиссии ВР по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци" осудили предложения министра инфраструктуры Александра Кубракова "вернуть" Сергея Лещенко в состав Наблюдательного совета предприятия, передает УНН.

Детали

Свое возмущение члены комиссии высказали заместителю министра инфраструктуры сегодня, в ходе заседания ВСК. Они напомнили, что правительство должно согласовывать кадровые вопросы с членами комиссии. Соответствующее решение ВСК одобрила 30 апреля 2021 года.

Впрочем, в министерстве решили вернуть Лещенко в состав Наблюдательного совета, не согласовав это с членами комитета.

"Назначение членов Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с решением КМУ. Министерство инфраструктуры имеет полное право подать такое предложение, как рекомендацию", - заявил заместитель Курбакова, добавляя, что не готов комментировать соответствующее решение ВСК.

Решение Курбакова раскритиковала также председатель ВСК Юлия Гришина.

"Если вы не будете делать кадровые изменения, если вы будете оставлять всех тех, кто привел УЗ к такому состоянию, если вы будете возвращать людей, которые уже показали себя, в наблюдательный совет, то ваша команда не покажет результат. И мы этого не допустим. Не должны быть люди, которые должны сидеть в тюрьме, управлять УЗ", - заявила Гришина.

В контексте

В прошлом году "УЗ" получила рекордный убыток - 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн - потери на грузовых перевозках. В январе в ВР была создана ВСК, которую возглавила Юлия Гришина.

9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в "УЗ", где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.

За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом "УЗ" заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.

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