ТСК по "Укрзалізниці" збереться через термінові питання

Цитата:

"Доповідачами запрошені міністр інфраструктури Владислав Криклій, в.о. Голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик та директор філії "Центр охорони здоров’я" АТ "Укрзалізниця" Наталія Білинська", - написала вона.

Деталі

На порядку денному три питання:

- Заслуховування інформації посадових осіб АТ "Укрзалізниці" щодо причин затягування підготовки відомчих лікарень до прийому інфікованих на COVID-19 громадян, зважаючи на те, що державне фінансування було виділено заздалегідь

- Заслуховування інформації щодо причин та наслідків аварії сходу з рейок 6 вагонів поїзда №732 Київ-Запоріжжя 29 березня

- Заслуховування інформації щодо результатів виконання фінансового плану АТ "Укрзалізниця" за 2020 рік та обговорення затвердженого Кабміном фінансового плану на 2021 рік.

Гришина додала, що також триває робота зі збору інформації від правоохоронців, які в рамках наданих державою повноважень мали наглядати за дотриманням законодавства в "Укрзалізниці".

"Заслуховування представників правоохоронних органів планується на черговому засіданні ТСК у квітні", - уточнила голова ТСК.

Разом з тим від участі в роботі ТСК не звільняються посадові особи "Укрзалізниці", які вже звільнилися, зокрема Володимир Жмак. Загалом ТСК має намір перевірити фінансову, операційну та інвестиційну діяльність усіх менеджерів "Укрзалізниці", починаючи з 2015 року.

Довідка по ТСК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників була створена 27 січня 2021 року. Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії - один рік з дня її утворення. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу буде заслухано на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше шестимісячного терміну з дня її утворення.

Доповнення

Кабмін 17 березня звільнив Володимира Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці".

11 березня у відставку подав директор з комерційної роботи Іраклі Езугбая. Минулого року "Укрзалізниця" зазнала збитку у 12 млрд грн, 7 млрд грн з яких - збитки на послугах вантажоперевезення, зокрема через рішення Езугбая знизити тарифи. У ЗМІ подейкують, що Езугбая це робив навмисне, на користь близьких компаній "Дженерал контейнер Сервісес" і "Рісол". Як було насправді належить з'ясувати Тимчасовій слідчій комісії, оскільки НАБУ зі своєю функцією не впоралося всупереч меморандуму про спільну боротьбу з корупцією.

Відповідальний за цей напрямок детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов не відкрив жодного кримінального провадження за викладеними в ЗМІ фактами про ймовірні злочини посадових осіб "Укрзалізниці" у другому півріччі 2020 року. Усіх разом пов’язують з Михеїлом Саакашвілі.

Довідка по кадрам "УЗ"

Іраклі Езугбая - колишній глава залізниці Грузії за президента Міхеїла Саакашвілі. Після звинувачень у великих розкраданнях покинув Грузію і перебрався до України. Призначення Езугбая комерційним директором "Укрзалізниці" було першим кадровим рішенням Володимира Жмака - колишнього заступника Саакашвілі в Одеській ОДА.

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