ВСК по "Укрзализныце" соберется из-за срочных вопросов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Временная следственная комиссия по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци" соберется 8 апреля для обсуждения срочных вопросов. Об этом в своем Facebook сообщила Глава ВСК Юлия Гришина, передает УНН.
Цитата:
"Докладчиками приглашены министр инфраструктуры Владислав Криклий, и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик и директор филиала "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" Наталья Белинская", - написала она.
Детали
В повестке дня три вопроса:
- Заслушивание информации должностных лиц АО "Укрзализныци" о причинах затягивания подготовки ведомственных больниц к приему инфицированных COVID-19 граждан, несмотря на то, что государственное финансирование было выделено заранее
- Заслушивание информации о причинах и последствиях аварии схода с рельсов 6 вагонов поезда №732 Киев-Запорожье 29 марта
- Заслушивание информации о результатах выполнения финансового плана АО "Укрзализныця" за 2020 год и обсуждение утвержденного Кабмином финансового плана на 2021 год.
Гришина добавила, что также идет работа по сбору информации от правоохранителей, которые в рамках предоставленных государством полномочий должны следить за соблюдением законодательства в "Укрзализныце".
"Заслушивание представителей правоохранительных органов планируется на очередном заседании ВСК в апреле", - уточнила глава ВСК.
Вместе с тем от участия в работе ВСК не освобождаются должностные лица "Укрзализныци", которые уже уволились, в частности Владимир Жмак. В общем ВСК намерена проверить финансовую, операционную и инвестиционную деятельность всех менеджеров "Укрзализныци", начиная с 2015 года.
Справка по ВСК
Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", расследование фактов возможной бездеятельности, нарушения законодательства Украины органами управления указанного предприятия, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей, была создана 27 января 2021 года. Срок деятельности Временной следственной комиссии - один год со дня ее образования. Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе будет заслушан на пленарном заседании Верховной Рады Украины не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.
Дополнение
Кабмин 17 марта уволил Владимира Жмака с должности главы правления "Укрзализныци".
11 марта в отставку подал директор по коммерческой работе Иракли Эзугбая. В прошлом году "Укрзализныця" понесла ущерб в 12 млрд грн, 7 млрд грн из которых - убытки на услугах грузоперевозки, в частности из-за решения Эзугбая снизить тарифы. В СМИ говорят, что Эзугбая это делал нарочно, в пользу близких компаний "Дженерал контейнер Сервисес" и "Рисол". Как было на самом деле предстоит выяснить Временной следственной комиссии, поскольку НАБУ со своей функцией не справилось вопреки меморандуму о совместной борьбе с коррупцией.
Ответственный за это направление детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов не открыл ни одного уголовного производства по изложенным в СМИ фактам о возможных преступлениях должностных лиц "Укрзализныци" во втором полугодии 2020 года. Всех вместе связывают с Михеилом Саакашвили.
Справка по кадрам "УЗ"
Иракли Эзугбая - бывший глава железной дороги Грузии при президенте Михеиле Саакашвили. После обвинений в крупных хищениях покинул Грузию и перебрался в Украину. Назначение Эзугбая коммерческим директором "Укрзализныци" было первым кадровым решением Владимира Жмака - бывшего заместителя Саакашвили в Одесской ОГА.
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