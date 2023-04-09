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Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя. Ракетами С-300 — Зеленський

Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя. Ракетами С-300 — Зеленський

Київ • УНН

 • 669234 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У своєму традиційному вечірньому зверненні, наприкінці 410-го дня війни, Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок обстрілу окупантами Запоріжжя загинуло двоє людей — дитина та чоловік, ще одна людина перебуває у важкому стані. Передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Президента України.

Цитата

"Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя. Ракетами С-300. Влучання – в будинок, житловий будинок. Троє людей були у ньому. Чоловік, жінка і дитина – дівчинка, її звали Ірина, цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж. Мої співчуття... Жінка – у важкому стані зараз, в лікарні, їй надається допомога", — сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України також додав: "Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю. Так Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства".

Зеленський зазначив, що українці та світ наближають програш зла, а підтримка світу додається щотижня.

"Кожне світле християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати – як, але маємо бути впевнені, що зло – програє. Маємо вірити. І ми – віримо. Маємо наближати програш зла. І ми – наближаємо. І світ – разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру в життя", — заявив він.

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