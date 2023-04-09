Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье. Ракетами С-300 - Зеленский

ukru
10:03 • 68929 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 120360 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 113548 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 128350 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 112710 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 128906 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 124057 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108829 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102633 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113456 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 118131 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 129092 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 111387 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 113894 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 108773 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 205922 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 236530 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 176212 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 182149 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 217921 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 58686 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 108896 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 117261 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 133015 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 167893 просмотра
Актуальное
Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье. Ракетами С-300 - Зеленский

Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье. Ракетами С-300 - Зеленский

Киев • УНН

 • 669232 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В своем традиционном вечернем обращении, в конце 410-го дня войны, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате обстрела оккупантами Запорожья погибли два человека — ребенок и мужчина, еще один человек находится в тяжелом состоянии. Передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Президента Украины.

Цитата

"Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье. Ракетами С-300. Попадание – в дом, жилой дом. Три человека были в нем. Мужчина, женщина и ребенок – девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла. Муж тоже. Мои соболезнования... Женщина – в тяжелом состоянии сейчас, в больнице, ей оказывается помощь", — сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины также добавил: "Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье. Так Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества".

Зеленский отметил, что украинцы и мир приближают проигрыш зла, а поддержка мира добавляется каждую неделю.

"Каждый светлый христианский праздник учит нас, что мы можем не знать – как, но должны быть уверены, что зло – проигрывает. Мы должны верить. И мы верим. Мы должны приближать проигрыш зла. И мы приближаем. И мир с нами. Каждый месяц, каждую неделю добавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь", — заявил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы