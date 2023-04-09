Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье. Ракетами С-300 - Зеленский

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"Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье. Ракетами С-300. Попадание – в дом, жилой дом. Три человека были в нем. Мужчина, женщина и ребенок – девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла. Муж тоже. Мои соболезнования... Женщина – в тяжелом состоянии сейчас, в больнице, ей оказывается помощь", — сказал Зеленский.

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Президент Украины также добавил: "Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье. Так Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества".

Зеленский отметил, что украинцы и мир приближают проигрыш зла, а поддержка мира добавляется каждую неделю.

"Каждый светлый христианский праздник учит нас, что мы можем не знать – как, но должны быть уверены, что зло – проигрывает. Мы должны верить. И мы верим. Мы должны приближать проигрыш зла. И мы приближаем. И мир с нами. Каждый месяц, каждую неделю добавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь", — заявил он.