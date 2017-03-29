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Цієї ночі двічі здетонували боєприпаси в Балаклії - Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Після опівночі в Балаклії зафіксували лише дві детонації боєприпасів. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.

“Після опівночі зафіксовано лише дві детонації боєприпасів. Завдання, які були визначені особовому складу на добу виконані в повному обсязі, сил і засобів вистачає, роботи тривають відповідно до плану”, - повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський під час ранкового засідання координаційного штабу.

Він також зазначив, що знищення боєприпасів, зібраних в ході зачищення території військової частини та міста відбуваються в плановому режимі, у спеціально відведеному місці, що знаходиться на відстані понад 10 кілометрів від міста Балаклія.

Генерал-лейтенант І.Павловський підкреслив, що роботи з утилізації боєприпасів здійснюються із суворим дотриманням заходів безпеки.

Як повідомляв УНН, військові ЗСУ почали знищувати зібрані у районі Балаклії боєприпаси.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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