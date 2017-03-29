Цієї ночі двічі здетонували боєприпаси в Балаклії - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Після опівночі в Балаклії зафіксували лише дві детонації боєприпасів. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
“Після опівночі зафіксовано лише дві детонації боєприпасів. Завдання, які були визначені особовому складу на добу виконані в повному обсязі, сил і засобів вистачає, роботи тривають відповідно до плану”, - повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський під час ранкового засідання координаційного штабу.
Він також зазначив, що знищення боєприпасів, зібраних в ході зачищення території військової частини та міста відбуваються в плановому режимі, у спеціально відведеному місці, що знаходиться на відстані понад 10 кілометрів від міста Балаклія.
Генерал-лейтенант І.Павловський підкреслив, що роботи з утилізації боєприпасів здійснюються із суворим дотриманням заходів безпеки.
Як повідомляв УНН, військові ЗСУ почали знищувати зібрані у районі Балаклії боєприпаси.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.