Этой ночью дважды сдетонировали боеприпасы в Балаклее - Минобороны

"После полуночи зафиксировано только две детонации боеприпасов. Задачи, которые были определены личному составу в сутки выполнены в полном объеме, сил и средств хватает, работы продолжаются в соответствии с планом ", - сообщил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский во время утреннего заседания координационного штаба.

Он также отметил, что уничтожение боеприпасов, собранных в ходе зачистки территории воинской части и города проходят в плановом режиме, в специально отведенном месте, находящемся на расстоянии более 10 километров от города Балаклея.

Генерал-лейтенант И.Павловского подчеркнул, что работы по утилизации боеприпасов осуществляются со строгим соблюдением мер безопасности.

Как сообщал УНН, военные ВСУ начали уничтожать собраны в районе Балаклеи боеприпасы.

Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.