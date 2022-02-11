Цитрус запрошує ЗМІ на розгляд апеляційної скарги у справі блокування сайту Citrus.ua

Раніше ми могли лише сподіватися на чесність судових засідань, але зараз, з допомогою об’єктивних ЗМІ, ми можемо її досягти, оскільки, згідно ГПК України та ЗУ "Про забезпечення права на справедливий суд" журналісти мають право проводити аудіо та відеозйомку судових засідань.

Нагадаємо, що Ухвалою від 4 січня 2022 року суддя господарського суду м. Києва суддя Котков О. В. в рамках заяви про забезпечення позову заборонив використання наших торгових марок і заблокував використання сайту з доменним ім'ям citrus.ua, що належить власнику ТМ ЦИТРУС (кирилицею), яка навіть не є предметом судового спору. Це прямо суперечить нормам законодавства та практиці Верховного суду. Данне рішення нанесло значних матеріальних збитків і ляже в основу майбутніх судових справ.

Важливо відмітити, що адміністративний ресурс у судових спорах Геннадію Корбану забезпечує Смірнов А.О. — заступник керівника Офісу Президента по судовій системі, що відповідає за реформу судової системи. І це не дивно, адже, як відомо зі ЗМІ, у 2015 році він активно захищав у судах відомих ексрегионалів та входив до групи адвокатів, які захищали Корбана та його поплічників. І саме від нього судді отримують вказівки щодо винесення неправомірних рішень на користь Корбана.

І ось, вже 16 лютого Апеляційний господарський суд м. Києва буде розглядати апеляційну скаргу на ухвалу судді Коткова О.В., якою всупереч закону заблоковано сайт citrus.ua. І з метою дотримання принципу змагальності сторін у судовому процесі та винесення судом чесного і справедливого рішення вважаємо необхідним залучення ЗМІ.

Зі свого боку, беручи до уваги діяльність тих ЗМІ, які не враховують нашу позицію при розміщенні матеріалу стосовно Цитрусу і відмовляються публіковати будь-які наші коментарі, ми віримо, що справедливі і не заангажовані Корбаном ЗМІ знайдуть можливість бути присутніми на запланованому судовому засіданні для того, щоб забезпечити прозорість і чесність розгляду апеляційної скарги. Знаємо, вас багато і будемо щиро вдячні за вашу підтримку. З нами правда.

Відрізнятись дозволено!

З повагою, пресслужба компанії Цитрус.