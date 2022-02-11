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15 марта, 19:03 • 101655 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131921 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117397 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111424 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101462 просмотра

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15 марта, 11:23 • 98978 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86178 просмотра

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Цитрус приглашает СМИ на рассмотрение апелляционной жалобы по делу блокировки сайта Citrus.ua

Цитрус приглашает СМИ на рассмотрение апелляционной жалобы по делу блокировки сайта Citrus.ua

Киев • УНН

 • 28721 просмотра

Как вы знаете, сейчас идет ряд судебных процессов в судах Киева и Одессы между Геннадием Корбаном и связанными с ним юридическими лицами и предприятиями группы компаний Цитрус, в частности по поводу права собственности на торговые марки ТМ CITRUS (латиницей).

Ранее мы могли лишь надеяться на честность судебных заседаний, но сейчас, с помощью объективных СМИ, мы можем ее достичь, поскольку, согласно ХПК Украины и ЗУ "Об обеспечении права на справедливый суд" журналисты имеют право проводить аудио и видеосъемку судебных заседаний.

Напомним, что постановлением от 4 января 2022 года судья Хозяйственного суда г. Киева судья Котков В. В. в рамках заявления об обеспечении иска запретил использование наших торговых марок и заблокировал использование сайта с доменным именем citrus.ua, что принадлежит владельцу ТМ ЦИТРУС (кириллицей), который даже не является предметом судебного спора. Это прямо противоречит нормам законодательства и практике Верховного суда. Данное решение нанесло значительный материальный ущерб и ляжет в основу будущих судебных дел.

Важно отметить, что административный ресурс в судебных спорах Геннадию Корбану обеспечивает Смирнов А. А. - заместитель руководителя Офиса Президента по судебной системе, отвечающий за реформу судебной системы. И это не удивительно, ведь, как известно из СМИ, в 2015 году он активно защищал в судах известных экс-регионалов и входил в группу адвокатов, которые защищали Корбана и его приспешников. И именно от него судьи получают указания относительно вынесения неправомерных решений в пользу Корбана.

И вот, уже 16 февраля Апелляционный хозяйственный суд г. Киева будет рассматривать апелляционную жалобу на постановление судьи Коткова В. В., котором вопреки закону заблокирован сайтcitrus.ua. И с целью соблюдения принципа состязательности сторон в судебном процессе и вынесения судом честного и справедливого решения считаем необходимым привлечение СМИ.

Со своей стороны, принимая во внимание деятельность тех СМИ, которые не учитывают нашу позицию при размещении материала относительно Цитруса и отказываются публиковать любые наши комментарии, мы верим, что справедливые и не заангажированные Корбаном СМИ найдут возможность присутствовать на запланированном судебном заседании для того, чтобы обеспечить прозрачность и честность рассмотрения апелляционной жалобы. Знаем, вас много и будем искренне благодарны за вашу поддержку. С нами правда.

Відрізнятись дозволено!

С уважением, пресс-служба компании Цитрус.

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