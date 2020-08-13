“Цінність сімейного баттла в неповторному досвіді, що отримують учасники”, — траблшутер Галина Шабшай

“Ми з чоловіком Юхимом Шабшай придумали і вперше провели цю ділову гру в 2005 році, до того як це стало мейнстрімом. Цінність сімейного баттла в неповторному досвіді, який отримують учасники. Це концентрат знань. Щоб накопичити його в звичайних умовах, потрібні роки! У нас учасники набувають ці знання і досвід всього за пару тижнів. У баттлі бере участь вся родина, тому діти, проживаючи реальні бізнес ситуації, отримують можливість повчитися у батьків, вникнути і зрозуміти, як взагалі працює бізнес. З безумовних переваг сімейного бізнес-шоу — згуртування сім’ї! Батько сімейства керує своєю сім’єю як командою”, — розповіла Галина Шабшай.

За її словами, в процесі гри учасники розуміють, на кого всередині сім’ї реально можна покладатися, бачать на практиці всі робочі якості, не виявленні раніше можливості.

“Ну і, звичайно, корисні знайомства з бізнесменами з різних країн світу! До нас з’їжджаються звідусіль, тому що програма абсолютно унікальна, ніде в світі не представлений проект роботи зі сімейними бізнесами ось у такий спосіб, тому ми вважаємо його дуже перспективним. Наразі ми ведемо переговори з різними інвесторами з Америки та Ізраїлю, щоб масштабувати цей проект по всьому світу. Щасливих і успішних людей стає більше, а це результат, заради якого ми працюємо!”, — зазначила в інтерв’ю Галина Шабшай.