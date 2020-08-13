“Ценность семейного баттла в неповторимом опыте, который получают участники”, — траблшутер Галина Шабшай

“Мы с мужем Ефимом Шабшай придумали и впервые провели эту бизнес игру в 2005 году, до того как это стало мейнстримом. Ценность семейного баттла в неповторимом опыте, который получают участники. Это концентрат знаний. Чтобы накопить его в обычных условиях, нужны годы! У нас участники приобретают эти знания и опыт всего за пару недель. В баттле участвует вся семья, поэтому дети, проживая реальные бизнес ситуации, получают возможность поучиться у родителей, вникнуть и понять, как вообще работает бизнес. Из безусловных преимуществ семейного бизнес-шоу — сплочение семьи! Отец семейства руководит своей семьей как командой”, — рассказала Галина Шабшай.

По ее словам, в процессе игры участники понимают, на кого внутри семьи реально можно надеяться, видят на практике все рабочие качества, не проявленные ранее возможности.

“Ну и, конечно, полезные знакомства с бизнесменами из разных стран мира! К нам съезжаются отовсюду, потому что программа абсолютно уникальна, нигде в мире не представлен проект работы с семейными бизнесами вот таким способом, и мы считаем его очень перспективным. Сейчас мы ведем переговоры с различными инвесторами из Америки и Израиля, чтобы масштабировать этот проект по всему миру. Счастливых и успешных людей становится больше, а это результат, ради которого мы работаем!”, — отметила в интервью Галина Шабшай.