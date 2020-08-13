“Ценность семейного баттла в неповторимом опыте, который получают участники”, — траблшутер Галина Шабшай

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84585 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102180 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127122 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107570 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127615 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101320 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102130 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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“Ценность семейного баттла в неповторимом опыте, который получают участники”, — траблшутер Галина Шабшай

“Ценность семейного баттла в неповторимом опыте, который получают участники”, — траблшутер Галина Шабшай

Киев  •  УНН

 • 13183 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Участники бизнес-игры “семейный баттл” приобретают знания и опыт всего за пару недель. В баттле участвует вся семья, поэтому дети, проживая реальные бизнес ситуации, получают возможность поучиться у родителей. Об этом в интервью изданию “Фокус” рассказала бизнес траблшутер, эксперт номер один в мире по определению “Исходного кода бизнеса”, а также по эннеатехнологиям и эннеатипологии, автор более 30 книг по эмоциональному интеллекту и типам мышления Галина Шабшай.

“Мы с мужем Ефимом Шабшай придумали и впервые провели эту бизнес игру в 2005 году, до того как это стало мейнстримом. Ценность семейного баттла в неповторимом опыте, который получают участники. Это концентрат знаний. Чтобы накопить его в обычных условиях, нужны годы! У нас участники приобретают эти знания и опыт всего за пару недель. В баттле участвует вся семья, поэтому дети, проживая реальные бизнес ситуации, получают возможность поучиться у родителей, вникнуть и понять, как вообще работает бизнес. Из безусловных преимуществ семейного бизнес-шоу — сплочение семьи! Отец семейства руководит своей семьей как командой”, — рассказала Галина Шабшай.

По ее словам, в процессе игры участники понимают, на кого внутри семьи реально можно надеяться, видят на практике все рабочие качества, не проявленные ранее возможности.

“Ну и, конечно, полезные знакомства с бизнесменами из разных стран мира! К нам съезжаются отовсюду, потому что программа абсолютно уникальна, нигде в мире не представлен проект работы с семейными бизнесами вот таким способом, и мы считаем его очень перспективным. Сейчас мы ведем переговоры с различными инвесторами из Америки и Израиля, чтобы масштабировать этот проект по всему миру. Счастливых и успешных людей становится больше, а это результат, ради которого мы работаем!”, — отметила в интервью Галина Шабшай.

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