"Ціни просіли на 10-15%" - ріелтор розповів про стан ринку нерухомості в Києві

ukru
НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
Ексклюзив
07:46 • 5793 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 99938 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 107127 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 140387 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 168732 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 212044 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 216508 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 432582 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 231315 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197350 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.4 м/с
93 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 94288 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 93979 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 95888 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 86169 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 94942 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 100057 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 432641 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 388223 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 598784 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 724213 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 1890 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 25533 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 95823 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 131497 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 215330 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

"Ціни просіли на 10-15%" - ріелтор розповів про стан ринку нерухомості в Києві

"Ціни просіли на 10-15%" - ріелтор розповів про стан ринку нерухомості в Києві

Київ • УНН

 • 582921 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Наразі ринок нерухомості в Києві просів, а ціни за останні пів року знизилися на 10-15%. Попитом більше користуються бюджетні одно- та двокімнатні квартири на вторинному ринку. Про це в коментарі УНН розповів ріелтор Богдан Маковецький.

Цитата

«Перші 3 місяці з ринком майже нічого не відбувалося. Реєстри були закриті і бажаючих купувати було мало. Як тільки відкрили реєстри, на вторинному ринку поступово почали проходити угоди. Але це ті угоди, де раніше були оплачені завдатки. В цілому, бажаючих купувати було мало. Ринок нерухомості важкий у плані кризи, тож якісь відхилення – і люди не поспішають одразу робити дисконти, ціни були, як до лютого. Потім було поступове розуміння, що в країні покращення не йде, потрібно входити в ситуацію і робити дисконт. За перші пів року приблизно на 10-15% просіла ціна в доларовому еквіваленті від того, що було до лютого. Угоди були, але невеликі. Це люди, які були згодні робити дисконт на свою квартиру на 30-35% від ціни до лютого, і ці квартири купували. Зараз багато інвесторів, що готові з великим дисконтом купувати, наразі не поспішають цього робити», – розповів Маковецький.

Наразі попит спостерігається на одно- та двокімнатні бюджетні квартири. Близько 60-65% квартир, що купують, коштують 30-50 тисяч доларів. Останній місяць через ворожі атаки Києва ринок нерухомості сповільнився, менше переглядів квартир, менше укладених угод.

«З первинним ринком є проблеми. По-перше, інвестори не готові входити в проекти на етапі будівництва. Якщо вже більш фінішна історія, наприклад, готовність на 90%, то люди цікавляться. Якщо забудовник відомий на ринку, має хорошу репутацію, у нього готові купувати. Проте, якщо виритий лише котлован чи готовність на 50%, то тут майже ніяких угод немає. По-перше, люди не розуміють, чи буде добудовуватися цей об’єкт. По-друге, немає розуміння, що буде завтра, тож люди вирішують поки не вкладати гроші. Окрім того, ціни на первинному ринку в гривневому еквіваленті почали зростати, бо подорожчала логістика, робоча сила, будівельні матеріали. А з початку листопада прийняли новий закон, де тепер потрібно платити ще 18% додатково інвестору, що також відображається на попиті. Люди не готові додатково сплачувати такі податки, і в більшості фокус йде на вторинний ринок. В цілому, зараз багато ризиків купувати житло на первинному ринку. Трохи квартири продаються, але мало. Приблизно 10-15% від того, що було до лютого», – зазначив ріелтор.

Щодо того, чи купують квартири для збереження коштів чи для подальшої оренди, експерт зазначає, що наразі такі люди є, але їх вкрай мало.

«Більшість не хочуть купувати і чекають, коли буде якась ясність. Обирають бути на грошах і мати можливість оперативно щось з ними зробити чи перевести за кордон. Логіка така, що ринок все одно просідає і далі буде просідати. З початку лютого до листопада ціни на сайтах просіли приблизно на 15%. Тому купують зараз ті, хто точно розуміє, що залишаються в Києві, їм набридло чекати, а в банку страшно тримати гроші», – розповів Маковецький.

Нагадаємо

У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу на 20 477 об'єктів нерухомості, при чому обсяги не дотягують і до п'ятої частини від торішніх.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,449.80
Золото
$3,160.49
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.88
Ethereum
$1,858.36