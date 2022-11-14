"Цены просели на 10-15%" - риэлтор рассказал о состоянии рынка недвижимости в Киеве

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«Первые 3 месяца с рынком почти ничего не происходило. Реестры были закрыты и желающих покупать было мало. Как только открыли реестры, на вторичном рынке постепенно начали проходить сделки. Но это соглашения, где раньше были оплачены задатки. В целом желающих покупать было мало. Рынок недвижимости тяжел в плане кризиса, поэтому какие-то отклонения – и люди не спешат сразу делать дисконты, цены были, как до февраля. Затем последовало постепенное понимание, что в стране улучшения не идет, нужно входить в ситуацию и делать дисконт. За первые полгода примерно на 10-15% просела цена в долларовом эквиваленте от того, что было до февраля. Сделки были, но небольшие. Это люди, которые согласились делать дисконт на свою квартиру на 30-35% от цены до февраля, и эти квартиры покупали. Сейчас многие инвесторы, готовые с большим дисконтом покупать, пока не спешат этого делать», – рассказал Маковецкий.

В настоящее время спрос наблюдается на одно- и двухкомнатные бюджетные квартиры. Около 60-65% покупаемых квартир стоят 30-50 тысяч долларов. Последний месяц из-за вражеских атак Киева рынок недвижимости замедлился, меньше просмотров квартир, меньше заключенных сделок.

«С первичным рынком есть проблемы. Во-первых, инвесторы не готовы входить в проекты на этапе строительства. Если более финишная история, например, готовность на 90%, то люди интересуются. Если застройщик известен на рынке, имеет хорошую репутацию, у него готовы покупать. Однако, если вырыт только котлован или готовность на 50%, то почти никаких сделок нет. Во-первых, люди не понимают, будет ли достраиваться этот объект. Во-вторых, нет понимания, что будет завтра, поэтому люди решают пока не вкладывать деньги. Кроме того, цены на первичном рынке в гривневом эквиваленте начали расти, потому что подорожала логистика, рабочая сила, строительные материалы. А с начала ноября приняли новый закон, где теперь нужно платить еще 18% дополнительно инвестору, что также отражается на спросе. Люди не готовы дополнительно платить такие налоги, и в большинстве фокус уходит на вторичный рынок. В целом сейчас много рисков покупать жилье на первичном рынке. Немного квартиры продаются, но мало. Приблизительно 10-15% от того, что было до февраля», – отметил риэлтор.

Относительно того, покупают ли квартиры для сохранения средств или для последующей аренды, эксперт отмечает, что такие люди есть, но их крайне мало.

«Большинство не хотят покупать и ждут, когда будет какая-то ясность. Выбирают быть на деньгах и иметь возможность оперативно что-то с ними сделать или перевести за границу. Логика такова, что рынок все равно проседает и дальше будет проседать. С начала февраля по ноябрь цены на сайтах просели примерно на 15%. Поэтому покупают сейчас те, кто точно понимает, что остаются в Киеве, им надоело ждать, а в банке страшно держать деньги», – рассказал Маковецкий.

Напомним

Во втором квартале 2022 года нотариусы оформили сделки купли-продажи на 20 477 объектов недвижимости, при чем объемы не дотягивают и до пятой части от прошлогодних.