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Ціни на пальне в Україні стабілізувалися – моніторинг

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 15 листопада, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 29,35 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

 

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 28,35 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 30,55, а ДП — в середньому 26,85 грн за літр.

У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 26,98 грн за літр, А-95 — 27,91 грн за літр, А-95+ — 29,34 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 26,04 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 25,62 грн за літр, А-95 — 26,10, А-95+ — 26,61 грн за літр та ДП — 23,97 грн за літр.

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Ціни на скраплений газ

На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,96 грн за літр;

на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 12,61 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 12,16 грн на літр.

Нагадаємо, за даними експертів ринку, АЗС зацікавлені в зниженні ціни на паливо не менше за водіїв.

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