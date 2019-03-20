Ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у середу зранку зросли в ціні до 67,67 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:10, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,09%.
При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,87 долара за барель, втративши 0,27%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.