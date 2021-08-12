Ціни на нафту стабільні на тлі занепокоєнь щодо поставок після заклику США до збільшення видобутку

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 71,26 долара за барель.

За даними Bloomberg станом на 9:58, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent впала на 0,25%.

При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилася до 69,04 долара за барель, втративши 0,30%.

Деталі

У четвер ціни на нафту залишалися стабільними після дводенного зростання після того, як заклик Сполучених Штатів, найбільшого світового споживача нафти, до великих виробників збільшити обсяги виробництва, посилив побоювання з приводу пропозиції, оскільки країни у світі послабили свої COVID-обмеження, пише Reuters.

Що було раніше

18 липня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, дійшла згоди щодо обмеження видобутку нафти до 31 грудня 2022 року. З серпня видобуток буде збільшено на 400 барелів на добу — до поступового скасування обмежень видобутку (наразі 5,8 млн барелів на добу), до кінця вересня 2022 року.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив “чорний понеділок” — найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін — на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.

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