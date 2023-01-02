Ціни на газ у Європі опустилися до мінімуму від початку повномасштабної війни в Україні

Деталі

Повідомляється, що на TTF (віртуальний торговий майданчик у Нідерландах – ред.) закупівельні ціни на лютий впали на 4,67% – до близько 73 євро, що майже вп'ятеро нижче, ніж у серпні 2022 року (до 342 євро за мегават-годину). Найбільше зниження ціни відбулося протягом грудня.

Падіння ціни на газ означає зниження цін і на електроенергію, оскільки багато електростанцій у Європі виробляють її з газу.

У Франції оптова ціна електроенергії з постачанням у 2023 році, яка наприкінці серпня перевищувала 1000 євро/МВтг, у п'ятницю впала до 240 євро, найнижчого рівня з квітня. Але ці коливання оптових цін безпосередньо не відбиваються на цінах, що стягуються зі споживачів, оскільки постачальники електроенергії згладжують свої тарифи, особливо в цей період, коли ціни можуть різко стрибати день у день.

Додамо

У грудні повідомлялося, що в Європі спостерігалося зростання цін на природний газ після повідомлень про вибух на магістральному газопроводі в росії, який проходить через Україну та Євросоюз.