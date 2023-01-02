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Цены на газ в Европе опустились до минимума с начала полномасштабной войны в Украине

Киев • УНН

 • 667436 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Закупочные цены на природный газ в Европе снизились до самого низкого уровня за все время после полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом пишет Lefigaro, передает УНН.

Детали

Сообщается, что на TTF (виртуальная торговая площадка в Нидерландах – ред.) закупочные цены на февраль упали на 4,67% – до около 73 евро, что почти в пять раз ниже, чем в августе 2022 года (до 342 евро за мегаватт-час). Наибольшее падение цены произошло в течение декабря.

Падение цены на газ означает снижение цен и на электроэнергию, поскольку многие электростанции в Европе производят ее из газа.

Во Франции оптовая цена электроэнергии с поставкой в ​​2023 году, которая в конце августа превышала 1000 евро/МВтч, в пятницу упала до 240 евро, самого низкого уровня с апреля. Но эти колебания оптовых цен не отражаются напрямую на ценах, взимаемых с потребителей, поскольку поставщики электроэнергии сглаживают свои тарифы, особенно в этот период, когда цены могут резко прыгать изо дня в день.

Добавим

В декабре сообщалось, что в Европе наблюдался рост цен на природный газ после сообщений о взрыве на магистральном газопроводе в россии, который проходит через Украину и Евросоюз.

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