Ціни на дизпальне в Україні за 10 днів зросли на 1,6% - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За десять днів, станом на 30 жовтня 2017 року, середні ціни на дизельне пальне в Україні зросли на 1,6%. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Протягом звітного періоду ціни на дизпальне в Україні найбільше зросли у Львівській та Запорізькій обл. – на 3,4% та 3,2% відповідно.
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Також зазначається, що протягом звітного періоду середні ціни на бензин марки А-95 зросли на 0,9%.
За даними статистики, за 10 днів в Україні ціни на бензин марки А-95 знизилися лише у Харківській обл - на 0,7%.
Як повідомляв УНН, при курсі 30 грн за долар, паливо в Україні здорожчає ще на півтори гривні. При цьому, експерти переконують, що АЗС зацікавлені у зниженні вартості пального не менше за водіїв.