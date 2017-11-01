Цены на дизтопливо в Украине за 10 дней выросли на 1,6% - Госстатистики

В течение отчетного периода цены на дизтопливо в Украине больше всего выросли во Львовской и Запорожской обл. - на 3,4% и 3,2% соответственно.

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Также отмечается, что в течение отчетного периода средние цены на бензин марки А-95 выросли на 0,9%.

По данным статистики, за 10 дней в Украине цены на бензин марки А-95 снизились только в Харьковской обл - на 0,7%.

Как сообщал УНН, при курсе 30 грн за доллар, топливо в Украине подорожает еще на полторы гривны. При этом, эксперты утверждают, что АЗС заинтересованы в снижении стоимости топлива не меньше водителей.