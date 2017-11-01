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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60065 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128334 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107192 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109757 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107959 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Цены на дизтопливо в Украине за 10 дней выросли на 1,6% - Госстатистики

Цены на дизтопливо в Украине за 10 дней выросли на 1,6% - Госстатистики

Киев  •  УНН

 • 8931 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. За десять дней, по состоянию на 30 октября 2017 года, средние цены на дизельное топливо в Украине выросли на 1,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

В течение отчетного периода цены на дизтопливо в Украине больше всего выросли во Львовской и Запорожской обл. - на 3,4% и 3,2% соответственно.

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Также отмечается, что в течение отчетного периода средние цены на бензин марки А-95 выросли на 0,9%.

По данным статистики, за 10 дней в Украине цены на бензин марки А-95 снизились только в Харьковской обл - на 0,7%.

Как сообщал УНН, при курсе 30 грн за доллар, топливо в Украине подорожает еще на полторы гривны. При этом, эксперты утверждают, что АЗС заинтересованы в снижении стоимости топлива не меньше водителей.

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