Ціни на автогаз продовжують повільне зниження - моніторинг АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 24 жовтня середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 24,83 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 23,83 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 25,99, а ДП - в середньому 21,87 грн за літр.
У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO, становить 22,36 грн за літр, А-95 — 23,19 грн за літр, А-95+ - 24,66 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 20,29 грн за літр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 21,44 грн за літр, А-95 - 21,94, А-95+ - 22,44 грн за літр та ДП - 18,84 грн за літр.
Ціни на скраплений газ:
На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,02 грн за літр;
на АЗС Амік, TNK-BP та KLO - 11,47 грн на літр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal - 11,27 грн на літр.
Як повідомляв УНН, за оцінками експертів, ціни на автогаз сьогодні є справедливими.