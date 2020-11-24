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Ціна нафти Brent перевищила 47 дол. за барель - найвищий показник з березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Нафта марки Brent досягла сесійного піку в 47,23 долара, самого високого рівня з 6 березня. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Reuters.

"Нафта марки Brent подорожчала на 1,16 долара, або 2,5%, до 47,22 долара за барель до 14.45 за Гринвічем і досягла сесійного піку в 47,23 долара, самого високого рівня з 6 березня. Нафта марки US West Texas Intermediate додала 88 центів, або 2%, до 43,94 долара", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в січні у вівторок вранці під час торгів виросли в ціні до 46,58 долара за барель.

Українські Національні Новини

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