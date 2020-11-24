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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 16152 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 30650 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 50534 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 74657 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105811 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 110459 просмотра

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Цена нефти Brent превысила 47 долл. за баррель - самый высокий показатель с марта

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Нефть марки Brent достигла сессионного пика в 47,23 доллара, самого высокого уровня с 6 марта. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Reuters.

“Нефть марки Brent подорожала на 1,16 доллара, или 2,5%, до 47,22 доллара за баррель к 14.45 по Гринвичу и достигла сессионного пика в 47,23 доллара, самого высокого уровня с 6 марта. Нефть марки US West Texas Intermediate прибавила 88 центов, или 2%, до 43,94 доллара”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 46,58 доллара за баррель.

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