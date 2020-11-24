Цена нефти Brent превысила 47 долл. за баррель - самый высокий показатель с марта

“Нефть марки Brent подорожала на 1,16 доллара, или 2,5%, до 47,22 доллара за баррель к 14.45 по Гринвичу и достигла сессионного пика в 47,23 доллара, самого высокого уровня с 6 марта. Нефть марки US West Texas Intermediate прибавила 88 центов, или 2%, до 43,94 доллара”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 46,58 доллара за баррель.