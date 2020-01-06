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Ціна нафти Brent наблизилася до 70 дол. за барель

Ціна нафти Brent наблизилася до 70 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у понеділок зранку зросли в ціні до 69,95 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:26, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,97%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 64,15 долара за барель, додавши 1,74%.

Додамо, ціни на нафту почали рости після того, як командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті 3 січня ракетним ударом в районі аеропорту Багдада. Сполучені Штати підтвердили, що завдали ударів по двох пов'язаних з Іраном цілям в Багдаді.

Іран є членом ОПЕК - картелю, створеного нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

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