Ціна на пальне в Балаклії не підвищилась - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Харківська поліція спростувала інформацію про підвищення цін на пальне в Балаклійському районі, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
Мобільні групи з числа працівників Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України перевірили більше 10 автозаправок на трасах Балаклійського та Чугуївського районів. Жодних фактів підвищення цін не зафіксовано.
Із працівниками автозаправок також були проведені бесіди щодо неприпустимості штучного підвищення цін на пальне, враховуючи надзвичайну ситуацію у районі.
Нагадаємо, що раніше поліція розпочала перевірку чуток щодо підвищення цін на пальне в Балакілйському районі до 80 гривень за літр.