Цены на бензин в Балаклее НЕ повысилась - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Харьковская милиция опровергла информацию о повышении цен на топливо в Балаклейском районе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Мобильные группы из числа сотрудников Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Национальной полиции Украины проверили более 10 автозаправок на трассах Балаклейского и Чугуевского районов. Никаких фактов повышения цен не зафиксировано.
С работниками автозаправок также были проведены беседы о недопустимости искусственного повышения цен на топливо, учитывая чрезвычайную ситуацию в районе.
Напомним, что ранее полиция начала проверку слухов о повышении цен на топливо в Балакилйському районе до 80 гривен за литр.