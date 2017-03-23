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Цены на бензин в Балаклее НЕ повысилась - полиция

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Харьковская милиция опровергла информацию о повышении цен на топливо в Балаклейском районе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Мобильные группы из числа сотрудников Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Национальной полиции Украины проверили более 10 автозаправок на трассах Балаклейского и Чугуевского районов. Никаких фактов повышения цен не зафиксировано.

С работниками автозаправок также были проведены беседы о недопустимости искусственного повышения цен на топливо, учитывая чрезвычайную ситуацию в районе.

Напомним, что ранее полиция начала проверку слухов о повышении цен на топливо в Балакилйському районе до 80 гривен за литр.

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