Цены на бензин в Балаклее НЕ повысилась - полиция

Мобильные группы из числа сотрудников Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Национальной полиции Украины проверили более 10 автозаправок на трассах Балаклейского и Чугуевского районов. Никаких фактов повышения цен не зафиксировано.

С работниками автозаправок также были проведены беседы о недопустимости искусственного повышения цен на топливо, учитывая чрезвычайную ситуацию в районе.

Напомним, что ранее полиция начала проверку слухов о повышении цен на топливо в Балакилйському районе до 80 гривен за литр.