Ціна на м’ясо у лютому зросла на 27% - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. В Україні у лютому 2018 року ціна на м’ясо та м’ясопродукти зросла на 26,6% порівняно з аналогічним періодом 2017 року без урахування частини зони проведення АТО та окупованого Криму, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
При цьому, за інформацією Держстатистики, у лютому відповідно до січня цього року вартість м’яса та м’ясопродуктів зменшилася на 0,3%.
Ціна на рибу та продукти з риби у лютому порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 1,7%, а відповідно до січня цього року – на 2,4%. Зафіксоване також зростання ціни на сир і творог на 16 та 1% відповідно.
Вартість яєць у лютому відповідно до лютого минулого року збільшилася на 50,9%, а порівняно з січнем цього року ціна зменшилася на 1,6%.
Як повідомляв УНН, ціни в Україні продовжують зростати: з початку року інфляція склала 2,4%.