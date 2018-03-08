Цена на мясо в феврале выросла на 27% - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Украине в феврале 2018 года цена на мясо и мясопродукты выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года без учета части зоны проведения АТО и оккупированного Крыма, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
При этом, по информации Госстатистики, в феврале в соответствии с января этого года стоимость мяса и мясопродуктов уменьшилась на 0,3%.
На рыбу и продукты из рыбы в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,7%, а в соответствии с января этого года - на 2,4%. Зафиксировано также рост цены на сыр и творог на 16 и 1% соответственно.
Стоимость яиц в феврале в соответствии с февраля прошлого года увеличилась на 50,9%, а по сравнению с январем этого года цена уменьшилась на 1,6%.
Как сообщал УНН, цены в Украине продолжают расти: с начала года инфляция составила 2,4%.