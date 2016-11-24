Ціна на автогаз продовжують зростати — НТЦ “Психея”

Ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася і становить 22,18 грн / л, як і бензину А-95 євро — 22,93 грн / л. Дизельне паливо євро також залишилося на колишньому ціновому рівні — 20,67 грн / л.

Автогаз на АГЗС / АГЗП в Україні подорожчав на 0,21% (3 коп / л) до 12,20 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 53,2%.

Як свідчить короткостроковий прогноз НТЦ “Псіехея” за цінами палива на українських заправках, потенціал зміни середньої ціни бензину А-92 євро в бік зниження становить 60 коп / л, для бензину А-95 євро цей показник дорівнює 84 коп / л, для ДТ євро — 48 коп / л, для зрідженого газу — 56 коп / л.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, вчора на АЗС KLO підвищилась вартість автогазу.

Також, нещодавно, на АЗС Marshal незначно подорожчало дизпаливо.