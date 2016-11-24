Цены на автогаз продолжают расти - НТЦ "Психея"

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22,18 грн/л, как и бензина А-95 евро - 22,93 грн/л. Дизельное топливо евро также осталось на прежнем ценовом уровне - 20,67 грн/л.

Автогаз на АГЗС/АГЗП в Украине подорожал на 0,21% (3 коп/л) до 12,20 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 53,2%.

Как показывает краткосрочный прогноз НТЦ "Псиехея" по ценам топлива на украинских заправках, потенциал изменения средней цены бензина А-92 евро в сторону снижения составляет 60 коп/л, для бензина А-95 евро этот показатель равен 84 коп/л, для ДТ евро - 48 коп/л, для сжиженного газа - 56 коп/л.

Напомним, как сообщал УНН, вчера на АЗС KLO повысилась стоимость автогаза.

Также, недавно, на АЗС Marshal незначительно подорожало дизтопливо.