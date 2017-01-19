Ціна дизельного палива буде більшою за вартість бензину - прогноз

“Дизельне пальне подорожчає на 1 грн, а то і на 2 грн за літр, і, врешті решт, буде так як у Європі — коли ціна дизельного палива буде, навіть, вищою, ніж ціна бензину.

На сьогодні, вже відбулося підвищення цін через падіння курсу гривні. Коли ми втрачаємо вартість нашої валюти — ми маємо такі проблеми, бо ми маємо імпорт (пального — ред.). Адже, імпорт, ви ж розумієте, — купили за долар, привезли в Україну, розмитнили, помножили на курс, заплатили податки і виставили на продажу. Потім виручку несемо на міжбанк — купити валюту. Коли ми купуємо валюту, часто-густо, виходить так, що цієї виручки не вистачає бодай купити стільки ж продуктів, скільки продали.

Тож, падіння вартості української гривні дуже негативно впливає (на ціни пального — ред.)”, — пояснив експерт.

За словами Л.Косянчука, оператори ринку пального не зацікавлені у підвищенні цін на бензини.

“Оператори ринку не зацікавлені у підвищенні, адже сьогодні кожен клієнт дуже дорогий для оператора. Адже чим більше АЗС продає — тим менші у них питомі витрати на обслуговування кожного літра, і навпаки. А умовно постійні витрати на утримання мережі можуть з’їсти навіть запланований прибуток”, — додав він.

Експерт також зауважив, що від підвищення вартості пального виграє лише держава.

"А держава, як завжди, мало того, що вона отримує у бюджет із акцизів навіть більше, ніж отримує держава-виробник палива, які переробляють і псують свою атмосферу, а Україна — не псує. Також держава себе убезпечила ще у момент, коли призначила розміри акцизного податку, ті, які сплачує кінцевий споживач, — у валюті, яка "не ходить" в Україні (євро — ред.). А в той же час Мінфін ставить собі у план в гривні!", — додав Л.Косянчук.

Нагадаємо, підвищення акцизу на пальне спровокує зростання цін на товари.