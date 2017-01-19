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Цена дизельного топлива будет больше стоимости бензина - прогноз

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. В связи с повышением акцизов на топливо, стоит ожидать его подорожания. К тому же, имеем девальвацию гривны, что также негативно сказывается на стоимости бензинов. Вместе с тем, от роста цен на горючее не выиграет ни оператор, ни потребитель. Единственный, кто обезопасил себя от потерь, так это государство. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

"Дизельное топливо подорожает на 1 грн, а то и на 2 грн за литр, и, наконец, будет так как в Европе - когда цена дизельного топлива будет даже выше, чем цена бензина.

На сегодня, уже произошло повышение цен из-за падения курса гривны. Когда мы теряем стоимость нашей валюты - мы имеем такие проблемы, потому что мы имеем импорт (горючего - ред.). Ведь, импорт, вы же понимаете, - купили за доллар, привезли в Украину, растаможку, умножили на курс, заплатили налоги и выставили на продажу. Затем выручку несем на межбанк - купить валюту. Когда мы покупаем валюту, часто, получается так, что этой выручки не хватает хотя бы купить столько же товаров, сколько продали.

Поэтому, падение стоимости украинской гривны очень негативно влияет (на цены горючего - ред.)", - пояснил эксперт.

По словам Л.Косянчука, операторы рынка горючего не заинтересованы в повышении цен на бензин.

"Операторы рынка не заинтересованы в повышении, ведь сегодня каждый клиент очень дорогой для оператора. Ведь чем больше АЗС продает - тем меньше в них удельные расходы на обслуживание каждого литра, и наоборот. А условно постоянные затраты на содержание сети могут съесть даже запланированную прибыль", - добавил он.

Эксперт также отметил, что от повышения стоимости горючего выигрывает только государство.

"А государство, как всегда, мало того, что оно получает в бюджет с акцизов даже больше, чем получает государство-производитель топлива, которые перерабатывают и портят свою атмосферу, а Украина - не портит. Также государство себя обезопасило еще в момент, когда назначило размеры акцизного налога, те, кто платит конечный потребитель - в валюте, которая "не ходит" в Украину (евро - ред.). А в то же время Минфин ставит себе в план в гривне!", - добавил Л.Косянчук.

Напомним, повышение акциза на топливо спровоцирует рост цен на товары.

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