Ціна Brent встановилася на рівні 55,24 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні зросли в ціні до 55,24 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 9:14 суботи, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,64%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,24 долара за барель, додавши 1,04%.
Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.