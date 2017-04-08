Ціна Brent встановилася на рівні 55,24 дол. за барель

За даними видання станом на 9:14 суботи, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,64%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,24 долара за барель, додавши 1,04%.

Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.