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14:09 • 28667 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 39173 перегляди

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12:45 • 73514 перегляди

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12:33 • 63350 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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11:15 • 70961 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 116029 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 112483 перегляди

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27 березня, 07:23 • 119712 перегляди

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27 березня, 07:13 • 177555 перегляди

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Ціна Bitcoin перевищила 9 тис. дол.

Ціна Bitcoin перевищила 9 тис. дол.

Київ • УНН

 • 18519 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Курс криптовалюти Bitcoin встановив новий рекордний показник у більш ніж 9 тисяч доларів на торгах, передає УНН з посиланнямна CoinDesk.

Згідно з даними регулятора курс криптовалюти Bitcoin перевищив показник в 9 тисяч доларів. 

Станом на 11.36 курс біткоїна дорівнював 8920,97 доларів.

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Нагадаємо, 13 листопада, курс Bitcoin знизився на 5,6 відсотків, після досягнення історичної позначки в 7882 долара за біткойн, вартість криптовалюти знизилась на 29%.

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