Ціна Bitcoin перевищила 9 тис. дол.

Згідно з даними регулятора курс криптовалюти Bitcoin перевищив показник в 9 тисяч доларів.

Станом на 11.36 курс біткоїна дорівнював 8920,97 доларів.

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Нагадаємо, 13 листопада, курс Bitcoin знизився на 5,6 відсотків, після досягнення історичної позначки в 7882 долара за біткойн, вартість криптовалюти знизилась на 29%.