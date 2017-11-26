Цена Bitcoin превысила 9 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Курс криптовалюта Bitcoin установил новый рекордный показатель в более чем 9000 долларов на торгах, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.
Согласно данным регулятора курс криптовалюты Bitcoin превысил показатель в 9000 долларов.
По состоянию на 11.36 курс биткоина равен 8920,97 долларов.
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Напомним, 13 ноября, курс Bitcoin снизился на 5,6 процентов, после достижения исторической отметки в 7882 долларов за биткойн, стоимость криптовалюты снизилась на 29%.